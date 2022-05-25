Совфед одобрил кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

Совет Федерации на заседании в среду, 25 мая, единогласно поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС. Накануне его кандидатуру поддержали профильные комитеты Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин предложил Совфеду рассмотреть назначение Куренкова на пост главы МЧС 23 мая. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что Путин хорошо знает Куренкова лично.

Куренков до последнего времени занимал должность замдиректора Росгвардии, ранее он проходил службу в ФСБ и ФСО. Предыдущий глава МЧ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске. Врио главы МЧС России был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.

Москва, Наталья Петрова

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