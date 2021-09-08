Глава МЧС Зиничев погиб при попытке спасти известного режиссера Александра Мельника

В МЧС подтвердили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. По данным СМИ, режиссер также погиб.

Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу МЧС. Кинорежиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемки своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Ранее главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила подробности гибели Зиничева. На месте происшествия работала съемочная группа RT, участники которой стали свидетелями произошедшего. По сообщению Симоньян, глава МЧС стоял на краю обрыва вместе с телеоператором. Последний поскользнулся и сорвался в воду, Зиничев бросился за ним в воду, но разбился о выступ. Источник РБК в свою очередь отметил, съемки проводились для учебного фильма МЧС.

Обоих пострадавших отправили вертолетом в норильскую больницу, но они скончались, не долетев до медучреждения.

Добавим, что появилась информация о возможном месте гибели главы МЧС. По сведениям источника издания «Тайга.инфо», Зиничев и Мельник «упали с горы на озере Лама в районе заповедного плато Путорана». Озеро находится в 120 км от Норильска в северо-западной части плато Путорана. Как отметил источник, на озеро Лама, местную достопримечательность, «регулярно возят высокопоставленных гостей».

По другим данным, Зиничев и Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон, который расположен в западной части Путоранского заповедника. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.

Александр Мельник – член Гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Ника». Он известен по фильмам «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2014). Последняя лента – экранизация одноименного романа Олега Куваева и ремейк картины 1978 года, фильм рассказывает об открытии месторождения золота на Крайнем северо-востоке СССР. 63-летний режиссер и сценарист многие годы сотрудничал с МЧС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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