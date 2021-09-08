Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб в Норильске, сообщают местные СМИ. Данные пока разнятся. По одной информации, он сорвался со скалы во время осмотра достопримечательностей. По другой – пытался спасти подчиненного на учениях.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – сообщили в МЧС России.

Напомним, Зиничев в Норильске инспектировал строительство здания нового пожарного депо, также он посещал Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России. Рабочая поездка главы МЧС была связана с проведением в регионе масштабных учений в Арктической зоне, которые начались вчера по поручению президента РФ.

Зиничев возглавлял МЧС России с мая 2018 года, до этого он был заместителем директора ФСБ России, прежде – врио губернатора Калининградской области. Несколько лет служил в Федеральной службе охраны.

Норильск, Елена Сычева

Норильск. Другие новости 08.09.21

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