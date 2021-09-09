Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Погибшему накануне главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», – сообщается на сайте Кремля.

Согласно официальной версии, Зиничев погиб в Норильске «при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций», пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Режиссер также погиб. Мельник приехал в Норильск, чтобы выбрать место для съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

По данным СМИ, трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда в западной части Путоранского заповедникана, куда Зиничев с сопровождающими его лицами прилетел на вертолете. Мельник поскользнулся и сорвался со скалы в воду, Зиничев бросился за ним, но разбился о выступающий камень.

Прощание с министром пройдет в Москве в пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В тот же день Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Петрова

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