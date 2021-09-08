Прыгнул в воду, спасая оператора: стали известны подробности гибели главы МЧС

В СМИ появились подробности гибели главы МЧС России Владимир Зиничева в Норильске. Вместе с ним погиб еще один человек – телеоператор. Трагический случай произошел в ходе ведомственной съемки для учебного фильма МЧС, которая проводилась во время межведомственных учений, сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

На месте работала съемочная группа RT, участники которой стали свидетелями произошедшего. Как сообщила главный редактор телеканала Маргариты Симоньян в своем телеграм-канале, глава МЧС стоял на краю обрыва вместе с оператором. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев бросился за ним в воду, но разбился о выступавший камень.

Обоих отправили вертолетом в норильскую больницу, но они скончались, не долетев до клиники.

Ранее в МЧС сообщили, что глава ведомства трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент проинформирован о гибели Владимира Зиничева. По его словам, глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра МЧС.

По данным СМИ, врио министра МЧС будет назначен первый заместитель Зиничева Александр Чуприян.

Обновлено в 13:49. Стало известно имя оператора, которого пытался спасти Евгений Зиничев. Это 63-летний Алексей Мельник – кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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