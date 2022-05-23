СМИ: Путин выдвинул на пост главы МЧС генерала Росгвардии Александра Куренкова

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность руководителя МЧС выходца из спецслужб Александра Куренкова. Соответствующее представление глава государства внес в Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

Источник агентства в аппарате Совфеда добавил, что кандидатура Куренкова на пост главы МЧС России будет рассмотрена палатой на заседании в среду, 25 мая.

По сведениям источников ТАСС, Куренков ранее служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Сейчас он является помощником директора Росгвардии, имеет звание генерал-майора.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил информацию о том, что президент РФ внес на согласование в Совфед кандидатуру на должность нового главы МЧС.

«Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России Путина В. В. поступило. Профильный комитет – по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты», – написал сенатор в своем телеграмм-канале.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Согласно официальной версии, руководитель ведомства погиб в Норильске «при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций», пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Режиссер также погиб. Мельник приехал в Норильск, чтобы выбрать место для съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году.

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». Врио главы МЧС России был назначен первый замминистра Александр Чуприян.

Москва, Наталья Петрова

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