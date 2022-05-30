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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 10:43 мск

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НАТО решил не соблюдать ограничения на укрепление восточного фланга

Фото: официальный сайт НАТО

НАТО может не соблюдать ограничения по наращиванию силы на восточном фланге, считает заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. На фоне российской военной спецоперации альянс решил не соблюдать положения Основополагающего акта Россия-НАТО.

Мирча Джоанэ заявил, что Москва первой нарушила положения акта о ненападении на соседей, когда отправила войска в Донбасс.

«Этот Основополагающий акт, по сути, не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», – сказал чиновник в интервью Agence France-Presse.

Россия и НАТО подписали «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» 27 мая 1997 года. Стороны согласились не рассматривать друг друга как противников и уважать территориальную целостность государств. НАТО обязался не строить хранилища для ядерного оружия и не завозить его на территории новых членов.

Как сообщал «Новый День», генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал новый план размещения постоянных вооруженных сил на востоке в связи с началом военной спецоперации в Донбассе. Позже он заявил, что альянс готовит новую стратегию, в которой Россия уже не будет указана как стратегический партнер.

Минобороны РФ до конца года создаст в Западном военном округе 12 воинских частей и подразделений из-за нарастания угроз у границ. Одна из угроз – вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Президент России Владимир Путин объявил, что НАТО участвовал в подготовке Украины к карательной операции на Донбассе и к вторжению в Крым.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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