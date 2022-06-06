Лавров о запрете пролета его самолета в Сербию: «Это немыслимо – суверенную страну лишили права на внешнюю политику»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел беспрецедентным решение трех европейских стран не пропустить его самолет в Сербию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве в понедельник, 6 июня.

Глава МИД РФ назвал немыслимой ситуацию с его визитом в Сербию. «Произошло немыслимое», – сказал Лавров. Он оценил действия стран, запретивших пролет, как возмутительные. Визит министра в Сербию был сорван из-за того, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета главы российского внешнеполитического ведомства.

«Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», – подчеркнул Лавров. По его словам, это показывает, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в использовании самых низкопробных способов воздействия «на тех, кто руководствуется национальными интересами, а не использует то, что Запад навязывает вместо международного права».

«Если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», – добавил Лавров. Говоря о причинах срыва визита в Белград, Лавров сказал, что «брюссельские кукловоды» не хотели предоставлять России площадку в столице Сербии для изложения ее позиции «и по проблеме Косова, и по проблеме Боснии и Герцеговины».

Министр также сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время, отметив, что разрушить отношения двух стран никому не удастся.

«Мы пригласили министра иностранных дел Силаковича посетить Россию с визитом. Надеюсь, самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва не будет отвечать странам, сорвавшим его визит в Сербию. По его словам, Россия не будет делать ничего, что могло бы нарушить связи между народами.

Ранее сегодня запредседателя Совета Федерации Константин Косачев призвал к жесткой реакции на отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Сергея Лаврова в Сербию. Он подчеркнул, что Москва и Белград должны совместно отреагировать на ситуацию с самолетом главы российского дипломатического ведомства.

Накануне стало известно, что три страны закрыли небо для самолета главы МИД России для пролета в Сербию. В связи с этим Москва была вынуждена отменить визит Сергея Лаврова в Белград, намеченный на 6-7 июня.

Ситуацию с визитом Лаврова в Сербию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии враждебными действиями по отношению к России, «к представителям высокого уровня нашей страны». Подобные действия «могут доставить определенные проблемы, могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», но они не смогут существенно помешать контактам двух стран, сказал пресс-атташе Кремля.

«Враждебные действия… вносят определенные дискомфорт, но не способны помешать продолжению работы нашей дипломатии», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»