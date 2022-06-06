В Совете Федерации призвали жестко ответить на отказ пропустить самолет Лаврова

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что реакция на отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию должна быть жесткой.

«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства», – написал сенатор в своем телеграм-канале. По его словам, коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет российского дипломата «вне всякого сомнения, не является решением этих трех стран». «Речь о натовском демарше, и без США его бы быть не могло», – добавил Косачев.

Он подчеркнул, что Москва и Белград должны совместно отреагировать на ситуацию с самолетом главы российского дипломатического ведомства.

«Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий», – отметил Косачев. «Дабы неповадно было», – резюмировал сенатор.

Накануне стало известно, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета главы МИД России для пролета в Сербию. Таким образом, визит Лаврова в Белград для проведения переговоров, который должен был состояться 7 июня, оказался сорван.

Москва, Наталья Петрова

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