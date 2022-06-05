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Воскресенье, 5 июня 2022, 18:43 мск

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Визит Лаврова в Белград оказался на грани срыва

Фото: официальный сайт президента Сербии

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию оказался на грани срыва: Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролёт его самолета над своими территориями.

Как передает «Балканист.ру», эту информацию подтвердил президент Сербии Александр Вучич, публично заявив о том, что обстоятельства визита осложняются.

Как отмечается, Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко завтра в 10:00. Визит главы МИД России в Белград запланирован на 7 июня.

Ранее сообщалось, что в Белграде объявлено о подготовке 7 июня митинга в знак поддержки России и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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