Визит Лаврова в Белград официально отменен

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград официально отменен. Об этом стало известно после встречи президента Сербии Александра Вучича с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, Боцан-Харченко передал Вучичу документы из МИД Черногории, Северной Македонии и Болгарии, в которых говорится о запрете на полет Ил-96 №96014, находящегося в собственности РФ, в период 6-7 июня, когда Лавров намеревался посетить Белград.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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