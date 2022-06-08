Вашингтон попросил посла Антонова осудить действия Путина

Российский посол в США Анатолий Антонов получил письмо с призывом осудить действия президента РФ Владимира Путина и отказаться от Родины. Дипломаты потребовали объяснений от американских властей.

«В свой адрес я недавно получил письмо с призывом того, чтобы я отказался от Родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – рассказал посол в эфире «Первого канала».

Антонов назвал полученное по почте послание «провокационным». Дипмиссия уже отправила в Госдеп США ответ с требованием дать разъяснения. В то же время рядом с российским посольством американцы предлагают россиянам связаться с сотрудниками ФБР и раздают карточки с контактами бюро.

Посол РФ добавил, что российско-американский диалог находится на «беспрецедентно низкой отметке». Работа посольства практически заморожена, американская сторона предпочитает общаться с российскими дипломатами только по телефону.

В конце апреля посольство РФ в США оказалось фактически в условиях блокады со стороны государственных структур США. Дипломаты сталкиваются со сложностями каждый раз, когда нужно выполнить поручение Москвы. А позже ФБР стали закидывать дипмиссию посланиями с призывами предать Родину.

Отношения России и США еще больше ухудшились на фоне военной спецоперации по защите населения Донбасса. Вашингтон постоянно наращивает поставки вооружений Киеву, но при этом настаивает, что не намерен воевать с Москвой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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