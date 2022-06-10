МИД РФ отказал осужденным в ДНР британцам в статусе военнопленных

Приговоренные к смертной казни британцы являются наемниками, а не военнопленными, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она назвала истерикой реакцию Лондона на приговор в отношении подданных Королевства.

Напомним, суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Саадуна Брагима. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. Все трое признаны виновными в обучении с целью террористической деятельности.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и представитель МИД Украины Олег Николенко заявили, что иностранцы в украинских войсках имеют статус комбатанта, т.е. являются военнопленными.

«Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного». – опровергла слова иностранных дипломатов Захарова.

Заявление официального представителя российского МИДа опубликовано на сайте министерства.

Реакция британских официальных лиц доход до истерики, но они не предпринимают активных действий для помощи своим подданным, отметила представитель МИД РФ. Так, министерство неоднократно извещало, что по вопросам дальнейшей судьбы Пиннера и Эслина Лондону нужно установить контакт с Донецком. Но запросы от британцев ни дипломатам ДНР, ни в российским МИД так и не поступили.

«Обращений, касающихся именно Пиннера и Эслина, от британской стороны в МИД России не поступало. До сих пор судьба этих граждан Лондон по существу не интересовала. Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы», – добавила дипломат.

Москва, Наталья Рязанова

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