Кремль: кризис на Украине затянется надолго

Кризис на Украине будет носить затяжной характер. Такое мнение выразил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Это будет длительный кризис», – сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также заявил, что в связи с украинскими событиями Запад показал свое подлинное отношение к России. «Мы больше не будем никогда доверять Западу», – сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В интервью представитель Кремля также заявил, что Женевская конвенция не распространяется на задержанных на Украине американских наемников. Они должны понести ответственность за совершенные преступления, подчеркнул Песков. По его словам, судьба наемников «зависит от расследования». Им может грозить смертная казнь, добавил Песков, отметив, что не может гарантировать, что плененным американцам не грозит высшая мера наказания.

По данным СМИ, два бывших военнослужащих ВС США – 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн – были взяты в плен под Харьковом ранее в июне.

В госдепе на прошлой неделе сообщили, что США находятся в контакте с украинской стороной и представителями Красного Креста в связи с сообщениями о плененных американцах.

Москва, Наталья Петрова

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