НАТО обозначило Россию главной угрозой безопасности – принята новая стратегия альянса до 2030 года

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия названа главной угрозой безопасности альянса. Кроме того, НАТО приняло решение пригласить Финляндию и Швецию в свой состав.

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе», – говорится в заявлении альянса по итогам саммита в Мадриде. Альянс обвинил Москву в стремлении «установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

«Проявляя целеустремленность, решительность и солидарность, страны-члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия… в соответствии с международным правом», – подчеркивается в заявлении.

При этом НАТО оговаривает, что военный блок не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. Возможность изменения отношений альянса с Москвой сейчас зависит от того, «прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право», говорится в документе.

Кроме того, альянс в новой концепции подтвердил свою приверженность политике открытых дверей НАТО. «Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении», – говорится в заявлении. Там подчеркивается, что «присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО – сильнее, а евроатлантический регион – безопаснее»

Альянс заявил о готовности принимать в свой состав европейские демократические страны, «которые хотят и могут принять ответственность и обязанности, связанные с членством в военном блоке». «Решения по членству принимают союзники по НАТО и никакая третья сторона голоса в этом процессе не имеет», – подчеркивается в тексте концепции.

Участники Североатлантического альянса договорились об интенсификации политической и военной поддержки Украины. Среди прочего принято решение «об усиленном пакете поддержки» Киева, что, как рассчитывают в НАТО, «ускорит поставку нелетальной оборонительной техники, улучшит киберзащиту Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора».

Напомним, накануне Турция, ранее выступавшая против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, подписала со скандинавскими странами заявление, в котором поддержала их стремление стать членами альянса. В канцелярии президента Турции сообщили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана (КПК), YPG и FËTO, которые Анкара считает террористическими.

Напомним, что Швеция и Финляндия передали заявку на вступление в НАТО 18 мая, но тогда Турция заблокировала процесс ее рассмотрения из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к КПК.

Мадрид, Наталья Петрова

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