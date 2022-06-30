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Четверг, 30 июня 2022, 12:13 мск

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Китай назвал НАТО системным вызовом миру и стабильности

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс только прикрывается оборонительными целями, а на самом деле является системным вызовом миру и стабильности во всем мире. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Руки НАТО обагрены кровью народов мира», – сказал дипломат во время брифинга. По его словам, альянс претендует на роль оборонительной организации, однако на деле продолжает распространять свое влияние на новые регионы, повсюду развязывая войны.

«Теперь НАТО снова тянет свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион, тщетно пытаясь экспортировать менталитет холодной войны и блоковое противостояние», – добавил Лицзянь.

Новая стратегическая концепция НАТО «игнорирует факты, выдавая черное за белое», «очерняет внешнюю политику Китая, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны». «Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против этого», – заключил представитель китайского дипломатического ведомства.

Накануне Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, где обозначил Россию как «самую значительную и прямую угрозу безопасности».

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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