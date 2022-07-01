«Наше обращение проигнорировано» – посол России в Болгарии попросит закрыть дипмиссию в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии, так как болгарский МИД проигнорировал ее обращение по поводу массовой высылки дипломатов. По ее мнению, закрытие российского представительства в Болгарии приведет к закрытию болгарского посольства в Москве.

«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии проигнорировано. Намерены поставить вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмиссии в Москве», – заявила Митрофанова. Она возложила ответственность за тяжелые последствия этого шага на правительство Болгарии и и.о.премьера Кирила Петкова.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что МИД России рассмотрит вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии. При необходимости будет сделан доклад президенту России, добавил он, сообщают СМИ.

Напомним, 28 июня Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, уличенных в якобы «шпионаже». По утверждению Петкова, они «работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие». Дипломаты будут высланы из страны 3 июля, сообщил он.

В российском посольстве потребовали от МИД Болгарии отменить это решение. Там назвали его «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, который подрывает основу российско-болгарских отношений». В переданной накануне в МИД Болгарии ноте было заявлено о «неприемлемости объявления 70 дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персонами нон грата». «С российской стороны было также заявлено, что мы категорически отвергаем данные обвинения», – отметила посол России в Софии Элеонора Митрофанова. Более того, она заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки российских дипломатов. «Ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону», – подчеркнула Митрофанова.

В ответ и.о. премьер-министра Кирил Петков сегодня, 1 июля, заявил, что решение о высылке сотрудников российской дипмиссии не изменит. Он подчеркнул, что «ни один дипломат не должен ставить ультиматумов Болгарии». Петков считает, что оставшихся в стране 43 российских дипломатов вполне хватит для продолжения работы представительства РФ.

Москва, Наталья Петрова

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