ВГА Харьковской области заявила о планах региона войти в РФ

Харьковская область планирует присоединиться к Российской Федерации, заявил глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он добавил, что ВГА поддерживает это желание жителей области.

«Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, люди уже начинают перестраиваться», – цитирует Ганчева ТАСС.

Глава ВГА отметил, что рубль уже «плотно» зашел на территорию области и занял «основную нишу экономики». Вместе с тем, жители все чаще задают вопросы о получении гражданства РФ.

Напомним, в Херсонской и Запорожской областях возник ажиотажный спрос на российские паспорта. Люди стоят в длинных очередях, чтобы подать документы на получение гражданства РФ. Оба региона намерены до конца года провести референдум о присоединении к России.

Харьков, Наталья Рязанова

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