Песков допустил перенос прямой линии с президентом на осень

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться осенью, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На вопрос, определены ли сроки прямой линии Песков ответил отрицательно.
«Нет, они пока не сформулированы. Будем все-таки с учетом в первую очередь мнения самого президента. Тоже не исключаю, что это уйдет на осень», – цитируют Пескова «Известия».
В Кремле еще в мае подтвердили, что прямая линия с президентом РФ в этом году состоится. Подготовку к мероприятию начали в середине мая, но сроки проведения до сих пор не уточнены. В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 30 июня.
Москва, Наталья Рязанова
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