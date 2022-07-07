Песков допустил перенос прямой линии с президентом на осень

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться осенью, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос, определены ли сроки прямой линии Песков ответил отрицательно.

«Нет, они пока не сформулированы. Будем все-таки с учетом в первую очередь мнения самого президента. Тоже не исключаю, что это уйдет на осень», – цитируют Пескова «Известия».

В Кремле еще в мае подтвердили, что прямая линия с президентом РФ в этом году состоится. Подготовку к мероприятию начали в середине мая, но сроки проведения до сих пор не уточнены. В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 30 июня.

Москва, Наталья Рязанова

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