Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон участвовал в подготовке к государственным переворотам в других странах. Болтон признался в этом в интервью телеканалу CNN.

Политик и журналист обсуждали январский штурм Капитолия. Сотрудник телеканала допустил, что для организации госпереворота «не нужно обладать блестящим умом». Экс-советник согласился, что действия граждан, штурмовавших Капитолий, не являются образцом подобной подготовки.

Но тут же возразил, что госперевороты «требуют большого количества работы». Болтон подчеркнул, что знает об этом не понаслышке, а сам помогал с планированием переворотов «в других частях света».

Экс-президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтона своим советником по безопасности, когда занял пост в Белом доме. Но у них неоднократно возникали разногласия, и в итоге Трамп уволил советника до окончания срока своего президентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политический раскол Украины и последующее отделение Крыма стали результатом организованного США антиконституционного вооруженного переворота. Штаты при поддержке Европы стали давить на страны пост-советского блока, ставя перед выбором – либо с ними, либо с Россией.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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