Глава эстонского правительства объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально объявила об отставке в ходе заседания правительства 14 июля. Вместе с ней в отставку уйдет весь кабинет министров.

Каллас поблагодарила правительство за работу и заявила, что вместе они сделали много великих дел.

«Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время, включая пандемию Covid-19, конфликт на Украине и энергетический кризис. Несмотря на трудные времена мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили Эстонское государство и поддержали наш народ», – цитирует Каллас пресс-служба эстонского кабмина.

Ожидается, что 15 июля парламент проведет внеочередную сессию, где Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции. Премьер-министр намерена возглавить союз социал-демократов, партии реформ и «Отечества».

Каллас 8 июля рассказала о планах покинуть пост по собственному желанию. Ранее об отставке заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне политического кризиса в стране. Некоторые граждане ФРГ призвали и канцлера страны Олафа Шольца покинуть свой пост в связи с экономическими последствиями антироссийских санкций.

Таллин, Наталья Рязанова

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