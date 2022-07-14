ЕС обсуждает снятие санкций с части россиян

Власти Евросоюза обсуждают отмену санкций в отношении части россиян. Их включили в черный список по недостаточным основаниям, рассказали источники Bloomberg.

Порядка 10 россиян потребовали исключить их из санкционного списка в связи с ситуацией на Украине. Еще около 30 человек обратились с тем же требованием в суд.

Юристы в Брюсселе предупредили послов ЕС, что некоторые жалобы обоснованы. Основания, по которым на россиян возложили ограничения, в ряде случаев оказались недостаточно сильными. Для других граждан данная информация устарела либо вообще не соответствовала реальности.

Запад ввел первые антироссийские санкции после присоединения Крыма к Российской Федерации по итогам референдума. Санкционное давление усилилось в связи с началом специальной военной операции по защите населения Донбасса в феврале 2022 года.

Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России несмотря на негативные последствия уже введенных ограничений для их авторов.

Брюссель, Наталья Рязанова

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