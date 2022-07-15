Канада ввела санкции против нефтегазового сектора экономики РФ

Оттава расширила антироссийские санкции на восемь отраслей нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Канады.

«14 июля Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», – говорится в заявлении.

Новые ограничения введены для черной металлургии, производства компьютеров и электроники, оптики, электрического оборудования, готовых металлоизделий, транспортных средств. Также в санкционный список попали наземный транспорт и трубопроводы.

Евросоюз также готовится расширить санкции в отношении России – готовится седьмой пакет ограничений. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил, что новые меры не коснутся газового сектора, поскольку многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа. Седьмой пакет будет включать запрет на ввоз золота из России, расширение запрета на вывоз в Россию товаров двойного назначения, а также персональные санкции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Запад активно предоставляет Украине военную и финансовую помощь.

Оттава, Наталья Рязанова

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