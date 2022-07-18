МИД КНР посоветовал Европе построить новую систему безопасности

Ситуация на Украине стала уроком для многих стран мира, считает министр иностранных дел КНР Ван И. Европейским государствам следует обдумать создание новой системы безопасности ради долгосрочного мира в регионе.

«Украинский кризис преподал всем суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись. Стороны должны обсудить вопросы создания сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности для реализации долгосрочного мира и безопасности», – приводит слова главы МИД «Синьхуа».

Вин И в беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто подчеркнул, что Китай никак не вовлечен в конфликт на Украине, но не намерен «отсиживаться в стороне». Поэтому на встрече министров стран G20 сделали несколько предложений по вопросам продовольственной и энергетической безопасности.

«Негативные последствия украинского кризиса уже отразились на всем мире. Пекин не собирается подливать масло в огонь и будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров», – отметил министр.

Как сообщал «Новый День», в Китае раскритиковали инициативу Запада установить максимальную цену на российскую нефть в качестве санкции за конфликт на Украине. Китайский исследовательский институт энергетической политики отметил, что Россия может в ответ сократить добычу нефти, что не скажется на бюджете страны, но может привести к серьезным смещениям в структуре глобального энергоснабжения.

Пекин, Наталья Рязанова

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