В Великобритании четыре кандидата на пост премьера продолжили гонку после дебатов

Еще один кандидат в премьер-министры Великобритании выбыл из гонки после теледебатов. В четвертый тур прошли четверо: экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Риши Сунак остается лидером гонки, в третьем туре он получил 115 голосов. Пенни Мордонт поддержали 82 парламентария, Лиз Трасс – 71, Кеми Баденок – 58, передает The Guardian.

Глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат выбыл из гонки. Та же участь ждет еще двух кандидатов перед финальным туром выборов.

Претенденты на кресло премьера должны были еще раз встретиться на дебатах, но их отменили, потому что Трасс и Сунак отказались от участия. Дебаты внесли раскол в Консервативную партию, члены которой увидели вред в словесных баталиях кандидатов.

Как сообщал «Новый День», Борис Джонсон подал в отставку на фоне политического кризиса, в ходе которого более 50 сотрудников правительства ушли с постов. Кандидаты в премьер-министры Великобритании отказались принять Джонсона в свое правительство, если тот захочет продолжить карьеру.

Лондон, Наталья Рязанова

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