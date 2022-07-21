Италии прочат изменение внешнего курса после досрочных выборов – отставка премьера Драги принята

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, вновь подал прошение об отставке президенту Серджио Маттарелле. В заявлении офиса Маттареллы говорится, что глава государства «принял к сведению» отставку и попросил Драги остаться в качестве исполняющего обязанности руководителя кабмина, передает Reuters.

В заявлении не указано, какие дальнейшие шаги предпримет Маттарелла. Ранее на этой неделе источники сообщили, что он, скорее всего, распустит парламент и назначит досрочные выборы в октябре.

Итальянская правящая коалиция распалась в среду, когда три крупные партии, входящие в нее, – «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» – отказались голосовать за вотум доверия Драги. Премьер инициировал голосование, чтобы попытаться положить конец разногласиям и сохранить коалицию. Однако партийцы заявили, что не считают реальным продолжение работы кабмина в его нынешнем виде.

Надо отметить, что в итоге сенат Италии выразил доверие Драги, но голосовали за него лишь 95 сенаторов – это менее половины парламентариев.

Драги уже подавал в отставку на прошлой неделе после того, как один из его партнеров по правящей коалиции – «Движение пяти звезд» – не поддержал его в вотуме доверия мерам по борьбе с высокой стоимостью жизни. Президент Италии тогда отклонил отставку и предложил Драги обратиться в парламент, чтобы посмотреть, сможет ли он сохранить поддержку большинства до запланированного завершения работы нынешнего состава парламента в начале 2023 года.

Между тем текущие опросы показывают, что консервативный блок, в который входит крайне правая партия «Братья Италии», скорее всего, выиграют досрочные парламентские выборы, отмечает агентство.

В связи с этим эксперты не исключают, что внешняя политика Италии может сильно измениться. Об этом, в частности, заявила президент ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в комментарии радиостанции Бизнес ФМ.

«Сейчас в Европе поднимают голос в связи с кризисом правые популисты, они критикуют существующее правительство, но это не значит, что они предлагают реальные рецепты для разрешения всех этих вопросов. Если кризис будет дальше развиваться, и победу (в Италии – прим. ред.) одержат правопопулистские силы, то вполне возможно, что позиция по поддержке Украины и по предоставлению экономической, финансовой и военной помощи может измениться», – рассуждает эксперт.

Ранее в Европе началась волна правительственных отставок на фоне усиления негативных последствий антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Так, в отставку подал британский премьер-министр Борис Джонсон. В финальном раунде гонки за его кресло остались два кандидата – экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Свой пост покинула глава кабмина Эстонии Кая Каллас, вместе с ней в оставку ушел весь кабмин. В ФРГ признали, что канцлер Олаф Шольц может лишиться должности, если не справится с энергетическим кризисом, охватившем страну.

Рим, Наталья Петрова

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