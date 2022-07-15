В Риме допустили проведение досрочных выборов

Властям Италии придется провести досрочные выборы, если правительство не придет к соглашению. Пока власти находятся в тупике после того, как премьер-министр Марио Драги не сумел уйти в отставку, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к главе правительства.

Президент Италии Серджио Маттарелла накануне отклонил заявление об отставке от Марио Драги. Глава государства призвал премьера выступить перед парламентом 20 июля с разъяснением своей позиции и политической ситуации в целом.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо считает досрочные выборы единственной альтернативой, если министры не согласуют позиции. Это подтвердил источник в аппарате премьер-министра и выразил пессимизм по вопросу согласия в правительстве. Источник допустил, что выборы состоятся уже в начале октября.

По данным издания, национальные выборы запланированы на первую половину 2023 года. Досрочное голосование не даст партиям времени, чтобы выгодно представить программы и составить списки кандидатов.

В Европе началась волна отставок на фоне усиления негативных последствий антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Британский премьер-министр Борис Джонсон официально подал в отставку, а за его кресло борются пять кандидатов.

Глава кабмина Эстонии Кая Каллас ушла с поста, а с ней и все правительство. В ФРГ признали, что канцлер Олаф Шольц может лишиться должности, если не найдет решение для энергетического кризиса, охватившего страну.

Рим, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»