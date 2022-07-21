российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 16:44 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Подальше и пошире»: Медведев рассказал, куда надо отодвинуть украинские войска

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал спецоперацию на Украине. Он рассказал, куда нужно отодвинуть украинские войска.

По его словам, ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка: «Теперь нужно пошире. Подальше». Об этом Медведев заявил на встрече с прибывшими в Россию беженцами с Донбасса и Украины, передает РИА «Новости».

Замглавы Совбеза РФ заверил, что все задачи в рамках специальной военной операции и по другим направлениями «сделаем, доведем до конца». «Так, чтобы было мирно, спокойно и комфортно», – подчеркнул он.

Медведев также заявил, что в случае продолжения спецоперации до осени срок разрешенного пребывания беженцев на территории России будет продлен. Так он отреагировал на слова беженцев о завершении у некоторых из них сроков пребывания в РФ. «Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего», – сказал Медведев, добавив, что в этом случае «придется и все остальные вопросы решать», в том числе школьные.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации России на Украине изменились и вышли за пределы территорий республик Донбасса. Теперь это Херсонская и Запорожская области, а также ряд других территорий. Однако в случае поставок дальнобойного оружия Киеву, эти задачи могут вновь измениться, отметил Лавров.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Лавров: Россия может передвинуть границы спецоперации из-за оружия Запада на Украине

В рубриках

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,