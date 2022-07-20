Лавров: Россия может передвинуть границы спецоперации из-за оружия Запада на Украине

Географические задачи спецоперации России на Украине изменились и вышли за пределы Луганской и Донецкой Народных республик. Однако они могут вновь измениться, если западные страны поставят дальнобойное оружие Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что изначально президент Владимир Путин поставил целью спецоперации денацификацию и демилитаризацию в том смысле, чтобы не было никаких угроз безопасности России со стороны Украины.

«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – цитирует главу МИД России РИА «Новости». В настоящее время география изменилась, к ДНР и ЛНР добавились Херсонская и Запорожская области, а также ряд территорий.

По мере того, как Запад, желая максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

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