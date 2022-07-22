Приднестровье нацелено войти в состав России – глава МИД ПМР

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) намерена добиваться независимости. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев. По его словам, в соответствии с результатами референдума 2006 года республика нацелена на присоединение к России.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», – заявил Игнатьев в интервью РИА «Новости».

Он назвал независимость Приднестровья «безусловным приоритетом».

При этом глава МИД ПМР заявил, что Приднестровье «будет действовать прагматично и честно» и не станет «принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны».

Накануне Игнатьев назвал предпосылкой к военным действиям возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в ПМР. «Такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», ранее на круглом столе в Совете Федерации было заявлено о рисках Приднестровья стать местом прямого столкновения России и НАТО. По мнению спикеров, США используют Молдавию, которая де-факто уже является частью НАТО, в реализации своего плана по созданию хаоса на границах России. В связи с этим Молдавия рискует стать «второй» Украиной с последующим прямым столкновением России и НАТО на территории Приднестровья.

Тирасполь, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»