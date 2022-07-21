Запад делает из Молдавии «вторую» Украину: Приднестровье рискует стать местом прямого столкновения России и НАТО

Молдавия, которая находится под внешним управлением, рискует стать «второй» Украиной с последующим прямым столкновением России и НАТО на территории Приднестровья. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на круглом столе в Совете Федерации. По оценке экспертов, парламентариев и руководителей непризнанной республики, США используют Кишинев в реализации своего плана по созданию хаоса на границах России.

В частности, сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на участившиеся заявления о смене формата миротворческой операции в Приднестровье, которое фактически отрезано от России. «Любые попытки безответственных политиков Кишинева поставить под сомнение роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут лишь к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития», – пояснил он.

«Очень важно, – не говорю о будущем, не мне решать – это будет понятно в ближайшее время, – будет ли иметь Приднестровье границу с дружественной Украиной или Россией, или нет. Это важно и для того, чтобы идиотские планы, которые вынашивают некоторые руководители Молдавии, не получили своего развития… Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачка ее вооружениями с Запада лишь усугубляет проблему. А открытие реального второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе всю молдавскую государственность», – подчеркнул Джабаров.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский в этой связи напомнил ряде антироссийских шагов Молдавии, которые могут привести к прямому столкновению России и НАТО. «2 мая 2017 года состоялось решение Конституционного суда Республики Молдова (РМ), где Россия была признана оккупантом части территории Молдовы. Это еще 2017 год. И последнее решение ПАСЕ от 15 марта 2022 года в части военной агрессии РФ против РМ и оккупации Приднестровья… С другой стороны, Молдова не выходит из соглашения от 21 июля 1992 года. Эти два документа абсолютно противоречат друг другу. Но они живут параллельно своей жизнью», – отметил он.

«Я понимаю, что все эти решения из одного антироссийского кейса… Но, извините, Приднестровье – «тонкая тема». Ни в коем случае нельзя допустить в Приднестровье эскалации конфликта. Эскалация конфликта в Приднестровье теоретически втягивает не только Молдову, но и другие государства-члены НАТО. Поэтому на территории Приднестровья в случае эскалации конфликта возможно столкновение России напрямую с государствами НАТО», – считает Красносельский.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со своей стороны обратил внимание на участившиеся публикации в украинских СМИ, которые открыто призывают Кишинев на военный реванш в Приднестровье. «Призывая навредить таким образом Москве, отдельные личности даже подсчитывают, сколько дней продержится Приднестровская армия и российские миротворцы, если молдавским военным помогут коллеги из Украины и Румынии», – уточнил он.

При этом парламентарий отметил, что в настоящее время некоторые политики из стран НАТО выступают за оснащение западными вооружениями не только Украины, но и Молдавии. «Запад в нынешней ситуации крайне заинтересован, чтобы этот самый второй фронт открылся. Это связано с их представлением о том, что в случае открытия этого фронта, Россия будет вынуждена перебросить часть сил и средств на приднестровское направление, ослабив тем самым давление на ВСУ на юго-востоке и востоке Украины», – пояснил Картаполов.

«Плюс, хочу напомнить, что там находится крупнейший склад боеприпасов в поселке Колбасна, на котором хранится порядка 22 тысяч тонн различных видов вооружения. И, конечно, для украинской армии, которая сейчас испытывает категорический голод – снарядный, патронный, оружейный, обладание этими запасами стало бы серьезным подспорьем», – отметил Картаполов.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев со своей стороны констатировал, что де-факто Молдавия уже является частью НАТО. «Что касается пресловутого нейтралитета Молдовы, то это фикция. Территория Молдовы уже освоена и контролируется НАТО. Действует три постоянных центра НАТО. С 2006 года и по настоящее время реализуется индивидуальный план Молдова – НАТО. Армия Молдовы, согласно национальной стратегии, до 2030 года должна перейти на натовские стандарты. Судя по темпам, которые сегодня мы видим, она перейдет на натовские стандарты, уже перешла и будет перевооружена полностью. Парламент Молдовы уже принял правовые основания, которые позволяют любым военным структурам третьих государств находиться на территории Молдовы», – пояснил он.

При этом Игнатьев обратил внимание на несамостоятельность Молдавии. «Более 1 млн граждан Румынии в Молдове. Это порядка 50% населения и процесс румынизации активно происходит. Вся правящая элита – граждане Молдовы и европейских государств, все получили западное образование, по линии программ НАТО и так далее. Законодательная, исполнительная и судебная власть – там же», – подчеркнул он.

«Над Молдовой по нашему четкому представлению установлена система западного внешнего управления совета по ассоциации Молдова – ЕС. Это наднациональный орган после подписания соглашения по ассоциации с 2014 года. Этот орган регулярно контролирует исполнение Молдовой европейских директив, механизмов и прочее. Все органы власти Молдовы пронизаны специальными советниками Румынии и США, включая Минобороны. Ни одно решение молдавская сторона не принимает без их мнения. К настоящему моменту, судя и по политическим заявлениям, и по активной милитаризации Молдовы, она полностью отказалась от нейтральной позиции по украинскому кризису, вступила по сути в западную коалицию стран, которые участвуют в гибридной войне против России», – отметил Игнатьев.

Глава МИД Приднестровья также обратил внимание на решение ЕС выделить Кишиневу около €40 млн на военные цели, что позволит удвоить оборонный бюджет республики. При этом он добавил, что, если самолеты НАТО разместятся на тираспольском аэродроме, то подлетное время для натовских самолетов до Крыма будет составлять 8 минут. «Кто-то в России себя успокаивает заблуждением, что Молдову вряд ли примут в НАТО, это долгий процесс... Я утверждаю, что не нужно Молдову принимать в НАТО – уже сегодня созданы все необходимые политико-правовые основания для того, чтобы Молдова реализовывала натовские программы», – заявил Игнатьев.

Сенатор Алексей Пушков со своей стороны сравнил ситуацию в Приднестровье и Донбассе. «Мы видели, как пытались разрешить кризис вокруг Донбасса, но практически у всех таких кризисов есть свой временной предел. Сейчас мы можем зафиксировать, что Молдова агрессивно отрезает от себя Приднестровье, как Украина отрезала от себя Донбасс. Это заставляет думать, в каких формах новых может быть решен этот кризис. Причем, это отрезание будет идти с не столь трагическими последствиями, с гибелью людей, как на Украине, но оно достаточно заметно», – пояснил он.

«Мы прекрасно понимаем, что перспектива решения вопроса Приднестровья зависит не от переговоров, а от соотношения сил. Вот как на Украине, как выяснилось, нам готовили западные страны такое соотношение сил, которое делало невозможным мирное решение украинского кризиса. На Украине, на Донбассе мы решили предотвратить такое развитие ситуации. И в Приднестровье мы должны учитывать фактор соотношения сил, потому как он будет определять судьбу этого региона», – считает Пушков.

При этом могдавский политолог, доктор философии Борис Шаповалов полагает, что Запад стремится вытеснить Россию из региона, создав хаос на ее границах. «Джордж Фридман, директор «Стратфор», теневого ЦРУ, несколько лет назад четко и ясно сказал: «Молдова часть плана по созданию санитарного коридора вокруг России. Эта территория, которая через некоторое время должна стать горячей точкой – важным элементом по созданию большого хаоса на границах России». Вот дословно высказывание этого деятеля. И то, что происходит на сегодняшний момент, мы прекрасно понимаем, что это движется в этом направлении. Понятно, что и США, и НАТО преследую цель, прежде всего, вытеснения России из региона, видимо, поглощение Молдовы соседней Румынией… К сожалению, это та реальность, в которой мы живем», – заключил Шаповалов.

Москва, Мария Соколова

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