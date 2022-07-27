Борреля беспокоит, что не все политики в Италии критикуют Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в Италии после ухода в отставку премьер-министра Марио Драги. Некоторые политики не выступают с критикой в отношении России, отметил еврочиновник.

«Я смотрю на ситуацию с беспокойством, потому что Драги проявлял очень твердую приверженность помощи Украине и критике России. Но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем на этой позиции», – сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Жозеп Боррель также пожаловался, что западные средства массовой информации иногда пропускают его заявления, но рассказывают о заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Иногда западные СМИ даже выступают в роли резонатором того, что говорит Россия. Есть определенная тенденция прислушиваться к противнику», – посетовал еврочиновник.

21 июля президент Италии Серджио Маттарелла одобрил отставку премьер-министра Марио Драги. Аналитики назвали вероятной победу в досрочных выборах консервативного блока. Это может значительно изменить политику страны в части поддержки Украины и оказания киевскому режиму различной помощи.

Брюссель, Наталья Рязанова

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