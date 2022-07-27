Филиппины отказались от сделки с Россией на $228 млн из-за санкций

Власти Филиппин отменили покупку 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений перед санкциями. Сумма сделки составляла 12,7 млрд песо (около 228 млн ​​долларов), передает AP.

«Мы можем столкнуться с санкциями», – заявил экс-министр обороны Дельфин Лоренцана.

Сделка была подписана действовавшим тогда президентом Филиппин Родриго Дутерте. В январе была внесена предоплата, размер которой не раскрывается. Вертолеты должны были отправиться на Филиппины в течение двух лет.

Однако усилившееся санкционное давление в связи с ситуацией на Украине вынудило филиппинские власти отступить от договоренностей. Сделка была отменена в июне, добавил Лоренцана. По его словам, покупка вертолетов могла не понравится США, которые обратили бы санкции против Филиппин.

Вместо этого Вашингтон предложил Маниле купить похожие вертолеты от американских производителей.

Ранее Филиппины заявляли о решимости обойти антироссийские санкции с помощью новых логистических цепочек. Например, запустить морской торговый путь во Владивосток.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»