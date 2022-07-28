Reuters: в США появится «третья» партия

В США появится «третья» партия и будет участвовать в выборах 2024 года. Членами нового политического объединения станут бывшие члены Республиканской и Демократической партий США, пишет Reuters.

Новая партия с названием «Вперед», должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки». Объединение сформируется через слияние движения Renew America Movement, партии Forward Party и организации Serve America Movement. Возглавят ее бизнесмен и бывший кандидат-демократ в президенты Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Уже осенью лидеры партии посетят около 20 городов, где проведут серию мероприятий. А в 2024 году представители третьей силы намерены участвовать в выборах во всех 50 штатах. «Вперед» надеется стать центристской альтернативой республиканцам и демократам.

В США действует двухпартийная система из Демократической и Республиканской партий. В стране действуют еще 38 федеральных партий, которые практически не влияют на политику.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал хаосом происходящее в политической жизни США. По его мнению, правовая система США деградирует, а политические заявления ничего не стоят в связи с их противоречивостью.

В Китае также усомнились в состоятельности политической системы Штатов на фоне бездействия властей в связи с участившимися перестрелками и гибелью мирных граждан.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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