Кремль ответил на призыв главы ДНР освобождать русские города на Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что пришло время «освобождать русские города» на Украине.

Пресс-секретарь президента России заявил о поддержке позиции Пушилина. «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацисских настроений, это необходимо», – заявил Песков журналистам. По его словам, такие меры уже принимаются – проводится специальная военная операция. «Необходимо принять меры, которые и принимаются в русле СВО для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», – подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что пришло время «вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми» – Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк. Его пост был посвящен 78-летию освобождения Бреста от немецко-фашистких захватчиков. Он провел параллели между событиями 1941 года и происходящим сейчас в Донбассе: «Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма». Пушилин назвал Донбасс форпостом русского народа – «настоящей русской крепостью».

Москва, Наталья Петрова

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