Минск отозвал посла из Лондона

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании из-за недружественных шагов британских властей, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Основным поводом стала намеренная политизация инцидента с самолетом Ryanair в мае 2022 года.

«Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки», – цитирует заявление дипломата «Интерфакс».

Минск не намерен закрывать все каналы взаимодействия с Лондоном. Но полноценное дипприсутствие восстановят после появления «ответственных политиков» в британском правительстве.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска экстренно сел пассажирский лайнер компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Официально, борт посадили из-за данных о взрывном устройстве на борту. Когда пассажиров вывели из самолета, одного из них задержали – экс-редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича.

Евросоюз ответил на инцидент введением секторальных санкций, ряд стран ввели запрет на полеты в белорусском небе и запретили пролет белорусских самолетов над своей территорией.

Минск, Наталья Рязанова

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