Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев распустил Народное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. До этого в стране будет действовать техническое правительство, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Румен Радев 2 августа подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва. Глава государства назначил выборы в Национальное собрание на 2 октября 2022 года», – говорится в заявлении.

Другим указом Радев назначил временное правительство, которое будет действовать со 2 августа и до момента принятия полномочий новыми министрами. Поименный список технического кабмина опубликован на сайте болгарского президента. Румен Радев представит временное правительство на специальной церемонии 2 августа.

Народное собрание Болгарии не смогло прийти к соглашению по формированию нового правительства после объявления вотума недоверия кабмину Кирила Петкова.

Политический кризис в Европе разрастается. Ранее в отставку ушли премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги. Эксперты предупредили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может лишиться кресла, если не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным, на фоне допущенных ошибок в энергетике и внешней политике.

София, Наталья Рязанова

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