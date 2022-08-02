Джо Байдену посоветовали «элегантную отставку»

Президенту США Джо Байдену пора «занять место в истории» и оставить пост, считает экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. Пока есть время для «элегантной отставки», добавил политик.

Эндрю Стайн отметил, что середина президентского срока Байдена близится, но глава государства так и не выполнил свои предвыборные обещания. А рейтинги действующего президента остаются рекордно низкими несколько недель.

«Пришло время для него занять свое место в истории в качестве президента переходного периода и уйти в отставку элегантно. Для своей партии и своей страны президент Байден должен уйти в отставку до промежуточных сроков и дать вице-президенту Камале Харрис шанс возглавить выборы», – написал Стайн в статье для New York Post.

Байден уже доказал, что не может эффективно руководить партией и страной во внутренних и внешних вопросах, добавил политик. И все это происходит на фоне беспокойства по поводу физического и когнитивного здоровья президента.

Напомним, рейтинг одобрения Джо Байдена продолжает снижаться и достиг 36%, установив новый рекорд за все время его руководства страной. Только 72% однопартийцев одобряют работу Байдена на посту главы государства. Экс-посол США на Украине Джон Хёрбст заявил, что Белый дом проявляет стратегическую слабость в ситуации по Тайваню и Украине.

В то же время официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Джо Байден намерен переизбраться в 2024 году на президентский пост.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»