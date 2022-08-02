Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на фоне критики за возврат турбин для «Северного потока».

Шольц заявил, что отправка турбин Siemens для установки в газопроводе – это шаг навстречу Германии и Евросоюзу, но не «Газпрому».

«Считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину – едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы», – сказал канцлер Германии в беседе с изданием Globe and Mail.

Он подчеркнул, что ослабление Германии и ЕС не может служить поддержкой Украине. Ведь Берлин снабжает Киев новейшими образцами военной техники и вооружений.

«Мы поставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь. Некоторые из этих систем настолько новы, что часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», – пояснил Шольц.

Ранее страны Восточной Европы обвинили Германию в недостаточной поддержке Украины в части поставок вооружений. В Европе разработали план, по которому Восточная Европа поставляет Украине оружие, а их траты новыми вооружениями компенсирует Германия. Но Польше досталось лишь 20 танков вместо отправленных 240, и в подобной ситуации оказались Словения, Словакия, Греция и Чехия.

Напомним, Берлин упрашивал Оттаву вернуть турбину для газопровода. Сниженная прокачка газа из России привела к очередному скачку цен на топливо и риску, что подземные хранилища не успеют заполниться до зимы. Канада задержала агрегат после ремонта, ссылаясь на антироссийские санкции.

Оттава, Наталья Рязанова

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