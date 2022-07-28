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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 28 июля 2022, 14:14 мск

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Германию обвинили в недостаточных поставках оружия Украине

Страны Восточной Европы считают, что Германия недостаточно поддерживает Украину поставками оружия и не выполняет обязательства в рамках соглашений о восполнении запасов государств, передающих вооружение Киеву. Об этом пишет Financial Times.

Согласно изначально разработанному плану, страны Восточной Европы поставляют Украине оружие, а Германия передает им вооружение из собственных запасов. Таким образом, Берлин надеялся избежать недовольства России, которое неизбежно возникло бы при непосредственной передаче военной техники и прочего.

Однако этот план провалился и стал лишь «яблоком раздора», поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по поставкам. Газета приводит в пример сделку с Польшей. Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard из собственных запасов. Но Польше досталось лишь 20 танков вместо 240.

Подобные сделки сорвались со Словенией, Словакией, Грецией и Чехией. «Германия осознанно теряет все доверие, которое зарабатывалось годами», – приводит FT слова полковника Бундесвера в отставке, депутата Родериха Кизеветтера.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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