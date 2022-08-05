СМИ: почти половина стран G20 уклонилась от изоляции России

Почти половина стран «Группы семи» отказалась поддержать линию США на изоляцию России. Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неудобной реальностью» во время поездки по Юго-Восточной Азии и Африке, пишет Bloomberg.

Богатейшие страны G20 пытались внедрить идею изоляции России среди остальных государств, но не добились успеха. Сложившаяся ситуация затрудняет инициативу США и их союзников об установлении потолка цен на российскую нефть, считает агентство.

Аналитики отметили, что многие государства выбрали сохранить исторически сложившиеся связи с Россией, в том числе, из-за недоверия к бывшим колониальным державам. Часть стран опасается за собственную экономику в случае разрыва торговых отношений с Москвой.

По итогам саммита на уровне министров стран G20 в Индонезии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что позиция ЕС и стран G7 по Украине не нашла массовой поддержки среди стран G20.

Посольство РФ в США отметило, что заявления Штатов о «международной изоляции» России – попытка выдать желаемое за действительное. А частые повторения похожи на сеанс самогипноза.

Москва, Наталья Рязанова

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