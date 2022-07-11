«Мы не в выигрыше»: Боррель заявил о низкой поддержке позиции ЕС в G20

Позиция Евросоюза и стран «Большой семерки» по ситуации на Украине пока не нашла массовой поддержки среди стран G20. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Запад не встретил широкой поддержки по обвинениям России в продовольственном и энергетическом кризисах.

«Несмотря на широкое согласие в отношении необходимости решения этих двойных кризисов, министры разошлись во мнениях относительно того, как решать этот вопрос и кто несет ответственность за текущие проблемы. Я еще раз подчеркнул, что этот продовольственный кризис вызван не ЕС или международными санкциями», – написал Боррель в блоге по итогам саммита на уровне министров стран G20, состоявшегося в Индонезии.

Глава европейской дипломатии напомнил, что в марте 140 государств поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции на Украине. Но теперь мнения разошлись в части последствий кризисов и того, какие меры нужно принять.

«В принципе, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны. Но когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие воздерживаются от этого. Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – признал Боррель.

Как сообщал «Новый День», президент Аргентины Альберто Фернандес предупреждал, что антироссийские санкции негативно повлияли не только на Россию, западные страны, но и на весь мир. Введенные Западом ограничения угрожают безопасности стран Латинской Америки. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал отменить санкции против России, поскольку они вредят развивающимся странам и остальному миру.

Москва неоднократно заявляла, что именно антироссийские санкции ускорили продовольственный кризис и проблемы в энергетике многих стран. Кризисы стали результатом авантюрной, непродуманной политики Запада, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, в G20 входят ЕС, Россия, Италия, Турция, Мексика, Аргентина, Индия, Индонезия, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и другие страны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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