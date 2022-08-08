Турция готовится к новой архитектуре безопасности в Европе

Европе в скором времени предстоит создать новую архитектуру безопасности, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара уже готовится к тому, как изменится ситуация после окончания конфликта на Украине.

Глава МИД отметил, что в связи с нынешними событиями мировое сообщество находится в преддверии больших геополитических изменений. Налицо нестабильность, изменения в пути развития некоторых государств.

Но когда изменения завершатся, Европе придется по-новому устраивать свою безопасность. И здесь для Турции главное – защита общих интересов.

«Ведущие геополитические игроки находятся в жестком противостоянии, тому есть немало причин. Это рано или поздно завершится. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», – цитирует министра агентство Anadolu.

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И назвал ситуацию на Украине уроком для многих стран мира. Он призвал европейские государства обдумать создание новой системы безопасности ради долгосрочного мира в регионе.

Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. СВО началась 24 февраля и решает задачи денацификации и демилитаризации Украины.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»