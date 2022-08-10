Столтенберг пожалел о разрыве сотрудничества НАТО и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что сотрудничество НАТО и России не удалось. При этом, чиновник возложил вину за разрыв выстраиваемых отношений на Москву.

Когда Столтенберга спросили, могли ли действия альянса стать поводом для начала специальной военной операции России на Украине, чиновник дал подробный ответ.

«НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы создали Совет НАТО-Россия, согласовали Основополагающий акт Россия-НАТО и призывали Россию к совместной работе над укреплением безопасности в евроатлантической зоне, но Россия отказалась от укрепления доверия и партнерства, а также более тесного взаимного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», – сказал генсек НАТО в интервью Vijestima.

Он добавил, что альянс готов «управлять рисками и повышать прозрачность», если Москва согласится открыть каналы связи.

В конце июня на саммите в Мадриде принята стратегическая концепция НАТО до 2030 года, в которой Россия названа главной угрозой безопасности альянса. НАТО обвинил Москву в стремлении «установить сферы влияния и прямого контроля через принуждение, подрывную деятельность, агрессию и аннексию».

При этом ряд стран, в их числе Китай, пришли к выводу, что первопричиной украинского кризиса стало расширение НАТО. Большинство стран отказались поддержать позицию Запада о так называемой агрессии России и антироссийские санкции.

Депутат парламента Германии Севим Дагделен призвала приготовиться к роспуску НАТО, поскольку достижение мира в Европе невозможно без учета мнения России. Она отметила, что конфликт на Украине закончится, и Европе придется строить новую систему коллективной безопасности и договариваться с Россией.

Брюссель, Наталья Рязанова

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