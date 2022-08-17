Запад признал провал изоляции России

Попытки изолировать Россию в связи с ситуацией на Украине ослабевают, и западные дипломаты признали, что инициатива провалилась. Все больше стран отказываются голосовать против России на заседаниях ООН, отметили обозреватели Reuters.

Западным дипломатам приходится отказываться от некоторых шагов в отношении России из боязни, что они не получит поддержку других стран.

«Поскольку операция затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию», – признал директор независимой Международной кризисной группы в ООН Ричард Гоуэн.

Обозреватели отметили, что рост числа воздержавшихся во время голосования показывает, насколько выросло нежелание публично выступать против Москвы.

Так, в апреле Россия предупредила, что отданные «за» голоса будут расцениваться как «недружественные» действия и повлияют на двусторонние отношения. В итоге из 193 членов «за» проголосовали 93, «против» – 24, а 58 воздержались.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это «тактикой запугивания» со стороны России, которая смогла убедить ряд стран, что именно западные привели к мировому продовольственному кризису.

Напомним, богатейшие страны G20 пытались внедрить идею изоляции России среди остальных государств, но не добились успеха. Почти половина государств отказалась поддержать линию США на изоляцию России. В посольстве РФ в США считают, что заявления Вашингтона о «международной изоляции» Москвы – попытка выдать желаемое за действительное.

Июньский саммит лидеров Экономической группировки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) показал, что Западу не удалось изолировать Россию в глобальном экономическом плане. Кроме того, никто из лидеров стран БРИКС не осудил конфликт на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»