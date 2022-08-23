Офис Зеленского пообещал «мощный» документ по гарантиям безопасности к сентябрю

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак анонсировал появление документа по гарантиям безопасности для Украины. Первый вариант может появиться 29-30 августа.

Киевский режим провел консультации с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и советниками глав Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Венгрии и Румынии. Ермак лично ознакомился с текстом будущего документа и назвал его «очень мощным», пишет РБК-Украина.

«До конца этого месяца, думаю, это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», – сказал чиновник.

Ермак отметил, что Украина постоянно обсуждает гарантии своей безопасности со всеми партнерами, поскольку это «очень важный вопрос».

Киев потребовал от международного сообщества письменные гарантии безопасности в обмен на отказ от вступления в НАТО и принятие нейтрального статуса. Власти Украины ранее называли страны, которые могут дать подобные гарантии: Турция, Германия, Канада, Израиль, Италия, Польша.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после июньского саммита G7 рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины после окончания конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его страна сама может стать гарантом безопасности для Европы в энергетической сфере. В частности, благодаря присоединению энергосети Украины к энергосистеме всей Европы и поставкам электроэнергии. Зеленский также заявил, что Европа сможет «мощно» развиваться только с Украиной.

Киев, Наталья Рязанова

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