Шольц отказал Украине в оружии для ударов по России

Германия отказалась поставлять Украине вооружения, способные нанести удар по территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в этом придерживается политики союзника – США.

Канцлер напомнил об отказе американского президента Джо Байдена отправлять на Украину военную технику данной категории в качестве военной помощи. Шольц подчеркнул, что ФРГ поддерживает киевский режим, но не намерена провоцировать новую эскалацию конфликта.

«Считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – приводит его слова T-Online.

Ради поддержки Киева Берлин отказался от давней политики не поставлять оружие в зоны конфликтов, напомнил Шольц.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что страна столкнулась с дефицитом вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. Дальнейшие поставки оружия из Германии на Украину «идут по тонкой грани».

В конце мая президент США Джо Байден заверил, что Киев не получит от Вашингтона ракетные системы, которые могут поразить территорию России. В очередной пакет военной помощи включили боеприпас для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы до 80 км.

Берлин, Наталья Рязанова

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