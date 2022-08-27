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Конфликт на Украине

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Суббота, 27 августа 2022, 10:33 мск

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Итоговый документ по конференции ДНЯО не был принят из-за Украины

Фото: сайт ООН

Тема конфликта на Украине стала основной причиной того, что итоговый документ по конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был согласован. Об этом заявила заместитель генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

«Должна отметить, что эта обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И думаю, что это влияние было весьма большим», – цитирует Накамицу РИА «Новости». Конфликт на Украине «стал наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ».

Ранее глава конференции ДНЯО Густаво Злаувинен рассказал о требовании России внести правки, касающиеся Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, в итоговый доклад собрания. «Они заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России», – отметил Злаувинен. Однако другие делегации не поддержали РФ в этом вопросе.

Как уточнил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, Москва предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с актуальной повесткой и очистить от политических моментов.

Вместе с тем Россия не считает провалом отсутствие итогового консенсусного документа, подчеркнул заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН Андрей Белоусов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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