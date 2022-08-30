Россия готовит ответ на снос советских памятников в странах Прибалтики

Россия предпримет асимметричные меры в связи со сносом советских памятников и другими русофобскими действиями в странах Прибалтики. Об этом сообщает МИД РФ.

«Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Россия намерена принять в ответ ассиметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях, подчеркнули на Смоленской площади. «Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – отмечает МИД России.

В Москве обратили внимание на то, что власти прибалтийских стран развернули беспрецедентную, близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям. Кроме того, происходит травля и дискриминация собственного русскоязычного населения. Все это, подчеркнули в МИД РФ, давно вышло за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран.

В ведомстве заявили, что националистические круги Литвы, Латвии и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века. Такая политика направлена на поддержание русофобского курса своих государств. «Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – указывает МИД.

В ведомстве напомнили, что со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить поездки россиян в Европу. Кроме того, в МИД заявили, что в Прибалтике действует жесткая цензура информации, закрываются независимые русскоязычные СМИ, ограничивается вещание российских масс-медиа. Также ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы. «Эти и другие факты нарушения прав человека в Прибалтике неизменно находятся в фокусе самого пристального внимания МИД России», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе в Латвии снесли памятник советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков и скульптуру Родины-Матери. До этого в эстонской Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34. Латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае. А власти Вилюнюса решили снести памятники советским солдатам на Антакальнисском кладбище.

Москва, Наталья Петрова

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