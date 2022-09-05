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Понедельник, 5 сентября 2022, 15:31 мск

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Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании

Фото: www.gov.uk

Лиз Трасс избрана главой партии консерваторов. Таким образом, она станет следующим премьер-министром Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ.

Трасс получила 57% (81 326) голосов, за ее соперника Риши Сунака проголосовали 43% (60 399) членов Консервативной партии. По словам экспертов, экс-глава британского МИД одержала победу с комфортным большинством голосов, хотя борьба была более жесткой, чем ожидалось.

Трасс поблагодарила свою партию за организацию одного из «самых длинных собеседований при приеме на работу в истории», а также заявила, что для нее большая честь быть избранной. Кроме того, она выразила благодарность уходящему премьер-министру Борису Джонсону. «Вы добились Брексита. Вы сокрушили Джереми Корбина. Вы внедрили вакцину и противостояли Владимиру Путину», – отметила политик.

Российский политолог Андрей Перла считает, что ничего хорошего России ждать не приходится: «В Британии новым премьером становится Лиз Трасс. И это сигнал. Сигнализируют нам о том, что каждое следующее правительство в каждой стране запада будет более антироссийским, чем предыдущее. «Волны народного гнева» будут сносить эти правительства. Потому что холод, голод и безработица. Но на место снесенных будут приходить все более оголтелые «ястребы». И так будет долго».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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